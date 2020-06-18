Депутаты от КПРФ подали иск в Верховный суд с требованием признать недействительным указ Путина о голосовании по поправкам в Конституцию

Депутаты Московской городской думы (фракция КПРФ) Евгений Ступин и Олег Шереметьев, а также политолог Валерий Соловей и юрист Сергей Бочаров подали иск в Верховный суд России с требованием признать недействительным указ президента России Владимира Путина о назначении на 1 июля всенародного голосования по поправкам в Конституцию, со ссылкой на Facebook Ступина пишет Znak.com.

«Причина — каждый день умирают десятки, иногда сотни людей от непобеждённого вируса. Проводить голосование в таких условиях — преступление. Отмена указа Путина спасёт многие жизни», — написал депутат.

Кроме того, ещё один иск с аналогичными требованиями в Верховный суд подал Геннадий Рудяк. Пока судьи не приняли решение, принимать ли к производству эти иски.

Владимир Путин подписал принятый Госдумой и Советом Федерации закон о внесении в Конституцию нескольких десятков поправок 14 марта, через два дня документ одобрил Конституционный суд. Следующий шаг — общероссийское голосование по предложенным поправкам, которое пройдёт 1 июля. Ключевая поправка позволит Путину повторно баллотироваться на должность президента и быть у власти до 2036 года.