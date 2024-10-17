Депутаты Нижнетагильской городской думы раскритиковали мэрию и строителей культурно-образовательного центра на ГГМ за срыв сроков

На постоянной думской комиссии по предпринимательству и градостроительству депутаты Ирина Пудовкина и Константин Миронов высказали претензии к подрядчику строительства культурно-образовательного центра (КОЦ) на ГГМ из-за заморозки стройки объекта.

Напомним, в середине сентября 2024 года администрация Нижнего Тагила заморозила строительство КОЦ из-за удорожания материалов и работ. Как сообщает ИА «Все новости», генподрядчик МУП «Тагилдорстрой» (ТДС) выполнил план на 3,6%. Из 42 этапов ТДС реализовал только 6 на 16,4 млн рублей из 452 млн, заложенных изначально по проекту 2020 года.

«Чтобы в текущих ценах исполнить контракт, необходимо порядка 650–670 млн рублей. Для понимания: за три месяца в летний период мы понесли затраты на этом объекте порядка 70 млн рублей. По смете мне заплатили 13 млн. Мы не можем работать по-другому. Если фундамент стоит 200 тысяч рублей, я не могу продать его за 60 тысяч рублей. Такая ситуация во всём. Допустим, у меня в смете на закупку витражей выделено 3 млн. Я делаю запросы по четырём организациям, которые работают в Нижнем Тагиле, минимальный ценник — 27 млн рублей», — цитирует ИА «Все новости» директора ТДС Игоря Васильева.

Депутаты в свою очередь отметили, что если бы подрядчик изначально поставил под сомнение смету и сроки, то лишних проблем удалось бы избежать.

«В течение 2024 года мы неоднократно обсуждали этот проект, в том числе поднимали вопрос удорожания сметы на 25–27%. Так как я живу рядом, я наблюдала за тем, как идёт эта стройка. Была эта ситуация со скалой, безусловно, но в определённый момент вы заверили нас, что подрядчик уже вошёл в режим стройки. А сейчас мы, получается, возвращаемся к тому же, что сметы сформулированы некорректно?» — спросила депутат Ирина Пудовкина.

«И всё-таки хотелось бы услышать от вас. Последний раз, когда мы собирались по этому вопросу в мае 2024 года, вы ведь уже знали, что не укладываетесь в существующую смету. Тем не менее вы нас заверили, что объект будет выполнен в срок. Сейчас нам непонятно, зачем надо было это начинать? Для того чтобы опять оставить долгострой? Почему мы сразу не пошли за дополнительным финансированием и потеряли ещё один год? Это вопрос к мэрии и к подрядчику», — считает депутат гордумы Константин Миронов.

Вице-мэр по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов заверил народных избранников, что стройка возобновится в 2025 году при условии, что найдутся дополнительные 180 млн рублей и новый подрядчик.

Отметим, что строительство КОЦ началось в апреле 2023 года и не может завершиться до сих пор. В начале стройки график сдвинулся примерно на месяц из-за обнаруженного строителями скального грунта, на который они наткнулись при прокладке водовода. Дальше — плохие погодные условия и удорожание строительных материалов.

Изначально общая стоимость контракта составляла 452,5 млн рублей. Центр дополнительного образования детей из двух корпусов должен был быть готов к 21 ноября 2024 года.

В двух корпусах КОЦ разместятся актёрские студии, музыкальные кружки, творческие мастерские, а также исследовательские лаборатории и научные пространства. Прилегающая территория будет полностью благоустроена и оснащена детскими игровыми и спортивными площадками.