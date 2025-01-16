Депутаты Нижнетагильской думы попросили Евгения Куйвашева помочь с финансированием строительства в городе детской многопрофильной больницы

Депутаты Нижнетагильской городской думы написали обращение к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, в котором попросили помочь с финансированием строительства в городе детской многопрофильной больницы. По их мнению, решение этого вопроса позволит повысить качество и доступность медицинской помощи для более чем 135 тысяч детей не только Нижнего Тагила, но и всего Горнозаводского управленческого округа, а также городов северной части региона. Как сообщается в письме, в настоящее время определён земельный участок под строительство больницы, разработано техническое задание, всё готово для проектирования и строительства.

Депутаты отметили, что такой медицинский центр для Нижнего Тагила — острая необходимость.

«Просим Вас вновь поставить вопрос о необходимости строительства детской многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле на федеральном уровне. Актуальность вопроса продиктована ещё и тем, что совершенствование системы охраны детского здоровья является одной из составляющих национального проекта “Семья”, стартовавшего в России с 1 января 2025 года. Выделение финансирования на этот объект стало бы лучшим признанием заслуг жителей нашего города в развитии экономики и обороноспособности страны», — сказано в обращении.

Отметим, что 13 января на встрече с руководителями ведущих средств массовой информации Свердловской области Евгений Куйвашев сказал, что взял под свой личный контроль решение некоторых вопросов. Среди них — строительство детской больницы в Нижнем Тагиле.

Напомним, строительство детской многопрофильной больницы в началось ещё в 90-е годы прошлого века, однако тогда его реализацию приостановили из-за недостатка финансирования. Проект много раз безуспешно пытались продолжить. Депутаты ЗакСо из Нижнего Тагила неоднократно поднимали вопрос о выделении из бюджета области средств на возведение долгожданной больницы. Летом 2017 года Евгений Куйвашев сообщил, что расскажет о проблеме президенту Владимиру Путину. В том же году власти выделили 1,5 млрд рублей на достройку детской больницы, но в 2019 году чиновники решили, что долгострой проще снести и возвести новое медучреждение в районе госпиталя Тетюхина. В 2020 году был заключён контракт с компанией из Санкт-Петербурга на проектирование больницы стоимостью 20,5 млн рублей, но документация так и не была сдана. После чего правительство намеревалось выделить 5,5 млн рублей на корректировку проектно-сметной документации. Начало строительства планировали на 2022 год в рамках празднования 300-летия Нижнего Тагила, однако в январе 2022 года мэр города Владислав Пинаев на пресс-конференции заявил, что строительство детской больницы переносится на неопределённый срок. В феврале 2024 года на сайте госзакупок появился тендер на поиск подрядчика для сноса недостроенной детской многопрофильной больницы на Гальянке. В сентябре того же года здание снесли.