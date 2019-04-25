Депутаты Нижнего Тагила разрешили мэрии продать ещё одно муниципальное здание и семь помещений ради 25 млн рублей

Депутаты Нижнетагильской гордумы сегодня, 25 апреля, разрешили мэрии внести в прогнозный план приватизации на 2019 год ещё восемь муниципальных объектов: одно здание и семь помещений (в основном на цокольных и первых этажах жилых домов). Часть помещений находится на седьмом и восьмом этажах бывшего Дома быта «Эра». От продажи восьми объектов чиновники надеются выручить 15–25 млн рублей. До этого в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год с одобрения депутатов было внесено 16 объектов. На их реализации в мэрии надеются заработать ещё 20–25 млн рублей.

Напомним, ранее в мэрии неоднократно говорили о том, что в городе уже почти не осталось помещений, реализация которых может принести в местный бюджет серьёзные дополнительные доходы. Счётная палата города ежегодно высказывает сомнения по поводу обоснованности планируемых доходов по двум этим статьям. Некоторые здания и помещения удаётся продать лишь спустя несколько лет, снизив цену на десятки миллионов рублей.