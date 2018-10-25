Экономика

Депутаты Нижнего Тагила одобрили план распродажи муниципального имущества на 2019 год

25.10.2018 10:35
Депутаты Нижнего Тагила одобрили план распродажи муниципального имущества на 2019 год

Депутаты Нижнетагильской гордумы сегодня, 25 октября, приняли прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год. В следующем году чиновники надеются заработать на продаже 16 объектов от 20 до 25 миллионов рублей. Напомним, бывший мэр Нижнего Тагила Сергей Носов и начальник управления муниципального имущества Марина Михайлова неоднократно говорили о том, что в городе уже почти не осталось помещений, реализация которых может принести в местный бюджет серьёзные дополнительные доходы.

В этот раз в список на продажу попали четыре здания, в том числе мастерская и склад, общей площадью почти 1800 кв. м, а также 11 нежилых помещений общей площадью более 1500 кв. м. Кроме того, мэрия намерена избавиться от административно-производственной (торговой) базы на улице Юбилейной, состоящей из пяти зданий общей площадью свыше 500 кв. м. Начальник управления муниципального имущества администрации города Марина Михайлова отметила, что в 2019 году чиновники также попытаются продать 52 объекта, которые им не удалось реализовать в предыдущие годы. На них мэрия надеется заработать около 100 миллионов рублей.

В этом году тагильские чиновники изначально рассчитывали заработать на использовании государственного и муниципального имущества 681,7 миллиона рублей, на продаже материальных и нематериальных активов — 357,6 миллиона рублей. По итогам первого полугодия от использования имущества было получено лишь 132,3 миллиона рублей, от продажи активов — 92,4 миллиона рублей.

После неудавшейся продажи газовых сетей мэрия Нижнего Тагила начала вести переговоры с «Газэксом» (подконтролен Виктору Вексельбергу) о заключении договора аренды. Независимая оценка, которую проводили по заказу чиновников, показала, что 214 км сетей стоят 250 миллионов рублей. В марте 2018 года администрация города сообщала, что по итогам переговоров с потенциальным арендатором «стороны пришли к соглашению». Инвентаризация сетей проведена в полном объёме. Однако накануне на думской комиссии по бюджету, экономической политике и инвестициям начальник управления муниципального имущества Марина Михайлова сообщила депутатам, что на самом деле переговоры пока не привели ни к каким результатам. Если за ноябрь — декабрь сети так и не удастся сдать в аренду, то чиновникам придётся уменьшать расходную часть бюджета на 250 миллионов рублей. Это значит, что без финансирования могут остаться запланированные ранее, в том числе и социально значимые, мероприятия.

Нижнетагильская гордума включила в прогнозный план приватизации 932 объекта сетей газоснабжения (газопроводы низкого давления) общей протяжённостью свыше 200 тысяч метров в апреле 2017 года, проигнорировав протест прокуратуры Ленинского района. Решение депутатов было обжаловано в суде. Ленинский суд отказал в приватизации сетей газоснабжения города, так как они являются коммунально-бытовыми объектами и должны оставаться в ведении властей.

«Пытаемся закрыть ассигнования, но пока не очень получается», призналась Михайлова.

Счётная палата города ежегодно высказывает сомнения по поводу обоснованности планируемых доходов по двум этим статьям, но чиновники игнорируют её замечания. Некоторые здания и помещения удаётся продать лишь спустя несколько лет, снизив цену на десятки миллионов рублей.

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