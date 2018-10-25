Депутаты Нижнего Тагила одобрили план распродажи муниципального имущества на 2019 год

Депутаты Нижнетагильской гордумы сегодня, 25 октября, приняли прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год. В следующем году чиновники надеются заработать на продаже 16 объектов от 20 до 25 миллионов рублей. Напомним, бывший мэр Нижнего Тагила Сергей Носов и начальник управления муниципального имущества Марина Михайлова неоднократно говорили о том, что в городе уже почти не осталось помещений, реализация которых может принести в местный бюджет серьёзные дополнительные доходы.

В этот раз в список на продажу попали четыре здания, в том числе мастерская и склад, общей площадью почти 1800 кв. м, а также 11 нежилых помещений общей площадью более 1500 кв. м. Кроме того, мэрия намерена избавиться от административно-производственной (торговой) базы на улице Юбилейной, состоящей из пяти зданий общей площадью свыше 500 кв. м. Начальник управления муниципального имущества администрации города Марина Михайлова отметила, что в 2019 году чиновники также попытаются продать 52 объекта, которые им не удалось реализовать в предыдущие годы. На них мэрия надеется заработать около 100 миллионов рублей.

В этом году тагильские чиновники изначально рассчитывали заработать на использовании государственного и муниципального имущества 681,7 миллиона рублей, на продаже материальных и нематериальных активов — 357,6 миллиона рублей. По итогам первого полугодия от использования имущества было получено лишь 132,3 миллиона рублей, от продажи активов — 92,4 миллиона рублей.

После неудавшейся продажи газовых сетей мэрия Нижнего Тагила начала вести переговоры с «Газэксом» (подконтролен Виктору Вексельбергу) о заключении договора аренды. Независимая оценка, которую проводили по заказу чиновников, показала, что 214 км сетей стоят 250 миллионов рублей. В марте 2018 года администрация города сообщала, что по итогам переговоров с потенциальным арендатором «стороны пришли к соглашению». Инвентаризация сетей проведена в полном объёме. Однако накануне на думской комиссии по бюджету, экономической политике и инвестициям начальник управления муниципального имущества Марина Михайлова сообщила депутатам, что на самом деле переговоры пока не привели ни к каким результатам. Если за ноябрь — декабрь сети так и не удастся сдать в аренду, то чиновникам придётся уменьшать расходную часть бюджета на 250 миллионов рублей. Это значит, что без финансирования могут остаться запланированные ранее, в том числе и социально значимые, мероприятия.

Нижнетагильская гордума включила в прогнозный план приватизации 932 объекта сетей газоснабжения (газопроводы низкого давления) общей протяжённостью свыше 200 тысяч метров в апреле 2017 года, проигнорировав протест прокуратуры Ленинского района. Решение депутатов было обжаловано в суде. Ленинский суд отказал в приватизации сетей газоснабжения города, так как они являются коммунально-бытовыми объектами и должны оставаться в ведении властей.

«Пытаемся закрыть ассигнования, но пока не очень получается», — призналась Михайлова.

Счётная палата города ежегодно высказывает сомнения по поводу обоснованности планируемых доходов по двум этим статьям, но чиновники игнорируют её замечания. Некоторые здания и помещения удаётся продать лишь спустя несколько лет, снизив цену на десятки миллионов рублей.