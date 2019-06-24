Депутаты Нижнего Тагила рассмотрели за 25 лет работы 3000 вопросов и исполнили тысячи наказов жителей города

Депутаты Нижнетагильской гордумы за 25 лет своей работы рассмотрели 3000 вопросов, приняли 2588 решений и исполнили тысячи наказов жителей города. Об этом сегодня, 24 июня, на торжественном собрании, посвящённом юбилею создания представительного органа власти, сообщил Алексей Пырин, спикер работающей сейчас в Нижнем Тагиле думы. Он отметил также, что всего народные избранники за 25 лет службы приняли участие в 304 заседаниях местного парламента.

Торжественное собрание прошло сегодня в драматическом театре. Мероприятие посетили управляющий Горнозаводским округом Евгений Каюмов (он зачитал также телеграмму от свердловского губернатора Евгения Куйвашева) и депутаты от Госдумы и Заксобрания. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев отметил, что областные власти активно поддерживают тагильчан, так как «дума и администрация города друг с другом не воюют».

«Сейчас с сожалением смотрю на те территории, где глава города не может найти общий язык с городской думой. От этого страдают прежде всего избиратели, жители тех городов или посёлков, где нет понимания, нет компромиссов и реализации совместных идей. У каждого из нас есть понимание пути развития Нижнего Тагила. Нам с седьмым созывом предстоит сделать очень многое к 300-летию города. Знаете, почему сегодня Евгений Владимирович поддерживает город? Помимо всего прочего, потому что мы с вами не воюем, не конфликтуем. Мы вместе ставим перед собой цели и их достигаем», — сказал Владислав Пинаев, пожелав депутатам здоровья, выдержки и терпения.

Председатель тагильского избиркома Лидия Брызгалова напомнила депутатам о том, что выборы народных избранников состоялись во многом благодаря качественно организованной и проделанной работе избиркома. Она также посоветовала им не забывать о том, что сотрудники комиссии продолжают следить за деятельностью всех депутатов. В ходе торжественного собрания народным избранникам пожелали также «щёлкать любые задачи, как семечки или орешки, и чтобы эти орешки были им по зубам», никогда не терять доверие жителей города.

Напомним, в преддверии 25-летия думы Алексей Пырин встретился с журналистом АН «Между строк». Он рассказал о демарше депутатов и мини-оперативках у мэра, тяжёлом бюджете, пробежках на Гальянке под Comedy Radio и самой большой рыбе, которую поймал.