Депутаты Нижнего Тагила приняли рекордный бюджет Нижнего Тагила на 2022 год 

В городской думе утвердили рекордный для Нижнего Тагила бюджет на предстоящий 2022 год — более 19 млрд рублей. Решение приняли сегодня, 23 декабря, на последнем в этом году заседании городской думы. За принятие главного финансового документа города единогласно проголосовали все 23 присутствовавших депутата. 26 ноября проект бюджета был одобрен на публичных слушаниях, затем его рассматривали депутаты на думских комиссиях.

В следующем году начальный объём доходов бюджета города составит 19,07 млрд рублей, расходов — 19,4 млрд рублей. Дефицит бюджета прогнозируют в 326 млн рублей. Планируется, что большую часть доходов удастся получить в виде межбюджетных трансфертов из областного и федерального бюджета — 13,5 млрд рублей. При этом основным источником доходов остаётся НДФЛ, в структуре налоговых и неналоговых доходов он составляет 66%, что добавит около 3 млрд рублей. Кроме того, средства в казну будут поступать и из других налоговых и неналоговых источников.

Вырастут доходы по акцизам на пиво, топливо и моторные масла — до 693 млн рублей. С имущественных налогов планируют получить 264 млн рублей. Снизятся доходы в части пользования природными ресурсами — на 71 млн рублей. Доходы от продажи муниципального имущества уменьшатся на 66 млн рублей.

«Вспоминал 2018 год, когда мы принимали тяжелейший бюджет для города, учитывая большую кредиторскую задолженность. И вот сегодня у нас уже 19 млрд. Это средства, которые пойдут на улучшение жизни тагильчан. Будущий год — юбилейный, вроде денег много, но предстоит сделать тоже много, всё зависит от работы подрядчиков, и главные проекты, я считаю, связаны именно с 300-летием Нижнего Тагила», — отметил глава города Владислав Пинаев.

Больше всего средств в будущем году будет направлено на образование — 8 млрд 533 млн рублей. Деньги пойдут на содержание, оснащение и ремонт образовательных учреждений. В том числе средства покроют расходы на организацию дошкольного, школьного и дополнительного образования, бесплатное питание детей, зарплаты педагогов и другого персонала.

В этой сфере самым крупным проектом будет строительство учреждения дополнительного образования на Гальянке. Также власти города планируют создать Уральскую инженерную школу, детский технопарк «Кванториум» в Политехнической гимназии и эхо-станцию на базе Станции юных натуралистов.

Помимо образования, бюджетные средства направят на строительство дорог, общественный транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство и культуру. Меньше всего финансовой поддержки получит молодёжная политика: в проекте главного финансового документа города практически отсутствуют статьи расходов на её развитие.

Обошли стороной и программы развития физкультуры и спорта. В этом направлении средства будут потрачены только на сдачу нормативов ГТО. Никаких других проектов чиновники не озвучили.

Более подробно о статьях расходов будущего года можно прочитать в нашем тексте.