Депутаты Нижнего Тагила попросили у Заксобрания денег на спасение школьного спорта

Депутаты Нижнетагильской гордумы направили обращение к председателю Свердловского Заксобрания Людмиле Бабушкиной с просьбой поспособствовать выделению денежных средств на ремонт и строительство спортивных залов в школах Нижнего Тагила. По данным мэрии, сегодня капитальный ремонт необходимо провести в 46 спортивных залах города. При этом по 22 из них имеются предписания Роспотребнадзора о приведении их в соответствие требованиям санитарного законодательства. В этих залах нужно отремонтировать кровли, инженерные сети, систему освещения, провести общестроительные работы.

«В течение последних лет ситуация с неудовлетворительным состоянием спортивных залов усугубилась в связи с введением в учебные планы трёх часов уроков физической культуры. Загруженность школьных залов так велика, что в помещении проводятся занятия с двумя-тремя классами одновременно. С учётом подготовки проектно-сметной документации, проверки достоверности определения сметной стоимости на капитальный ремонт спортивных залов требуются финансовые ресурсы в размере 112,4 миллиона рублей, в том числе для устранения предписаний надзорных органов — 46,5 миллиона рублей», — говорится в обращении депутатов.

В документе также отмечается, что в двух школах Нижнего Тагила — № 23 и № 72 — отсутствуют спортивные залы, так как это изначально не предусмотрено проектом. Уроки физкультуры проводятся в других общеобразовательных учреждениях. Решить эту проблему можно, построив на территории школ спортивные сооружения ангарного типа. Стоимость работ оценивается в 60 миллионов рублей.

«Также необходима замена спортивного оборудования. Отмечается значительный износ оборудования по разделам программы “Физическая культура”: лыжи, волейбол, баскетбол. Для обеспеченности образовательных учреждений инвентарём в полном объёме требуются средства в размере 34,1 миллиона рублей», — отмечают депутаты.

Выполнение всех вышеперечисленных мероприятий в течение 2018–2020 годов за счёт средств местного бюджета, по словам чиновников и депутатов, невозможно из-за ограниченности финансовых ресурсов. Для того чтобы получить деньги из областного бюджета, необходимо создать специальную подпрограмму, отмечают в НТГД.

«Просим разработать в рамках государственной программы Свердловской области “Развитие системы образования до 2024 года” мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в городской местности, условий для занятий физической культурой и спортом, включающих в себя проведение капитальных ремонтов действующих спортивных залов, строительство спортивных залов и сооружений, приобретение спортивного оборудования и инвентаря. И предоставить Нижнему Тагилу субсидии из областного бюджета в размере 206,5 миллиона рублей на выполнение данных мероприятий», — говорится в письме Людмиле Бабушкиной.

Напомним, на спорт и физкультуру в бюджете Нижнего Тагила на 2018 год предусмотрено 589,6 миллиона рублей.