Депутаты Нижнего Тагила попросили у области денег на переселение жителей из аварийного жилья

Депутаты Нижнетагильской гордумы написали председателю свердловского Заксобрания Людмиле Бабушкиной обращение с просьбой понизить долю муниципалитета при софинансировании программы по переселению тагильчан из ветхого и аварийного жилья с 50 до 10 процентов. Только такие меры, по словам народных избранников, позволят закончить эту программу в сжатые сроки.

Содержание документа было утверждено сегодня, 29 марта, на очередном заседании гордумы. В письме говорится, что возможности по привлечению дополнительных собственных доходов в бюджет города исчерпаны. Установленный Нижнему Тагилу уровень софинансирования в размере 50 на 50 процентов «станет значительной нагрузкой на местный бюджет, что может привести к увеличению дефицита бюджета, а также росту просроченной кредиторской задолженности».

«Во исполнение указа президента РФ Владимира Путина “О праздновании 300-летия основания города Нижний Тагил” городу потребуются дополнительные объёмы финансирования на выполнение программы его развития до 2022 года. В целях решения задачи по переселению граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, просим вас найти возможность с 2018 года при предоставлении субсидии из областного бюджета на финансирование данных задач установить уровень софинансирования из местного бюджета для города не более 10%», — говорится в обращении депутатов.

С 2012 до 2015 года на территории Нижнего Тагила был признан аварийным 81 жилой дом (88 семей, 1494 человека). В рамках подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства» госпрограммы Свердловской области переселение граждан из аварийного жилья будет осуществляться в период с 2018 по 2024 год. В этом году тагильская мэрия планирует приобрести порядка 100 жилых помещений, пригодных для постоянного проживания, на первичном рынке города.