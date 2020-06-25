Общество

Депутаты Нижнего Тагила попросили наградить знаком отличия «За заслуги перед городом» анестезиолога инфекционной больницы

25.06.2020 12:09
Депутаты Нижнего Тагила попросили наградить знаком отличия «За заслуги перед городом» анестезиолога инфекционной больницы

Депутаты Нижнетагильской гордумы попросили мэра Владислава Пинаева наградить знаком отличия «За заслуги перед городом» Алексея Курлыкина, который работает заведующим отделением реанимации и интенсивной терапии в инфекционной больнице. Кандидатура была утверждена сегодня, 25 июня, на очередном заседании НТГД. Народные избранники отметили безупречный труд тагильчанина, а также его большой вклад в обеспечение деятельности учреждения и повышение качества медицинской помощи жителям города. 

Знак отличия «За заслуги перед городом» учредили в 2012 году. Он присваивается в Нижнем Тагиле ежегодно, накануне празднования Дня города. Он является формой поощрения тагильчан за выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития муниципалитета, а также за проявленные мужество, смелость и отвагу (при спасении людей во время какого-либо ЧС). Такой знак есть, например, у главного тагильского полицейского Ибрагима Абдулкадырова и актрисы драмтеатра Изы Высоцкой.

В ближайшее время кандидатуры на награждение знаком «За заслуги перед городом» выдвинут также мэр, коллективы предприятий и общественных организаций. 

Фото: «Одноклассники»
Copyright
Telegram mstrok.ru