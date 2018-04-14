Депутаты Нижнего Тагила отчитались о доходах. Спикер Алексей Пырин заработал 14 миллионов рублей, предпринимательница Мария Лисина – 0

Депутаты Нижнетагильской гордумы отчитались о доходах и имуществе за 2017 год. Сведения опубликованы на официальном сайте города. Больше всего денег в прошлом году заработал председатель НТГД, единоросс Алексей Пырин. Бывший директор по персоналу ЕВРАЗ НТМК получил чуть более 14 миллионов рублей. Вместе с супругой он владеет квартирой 100 кв. метров, садовым домом и земельным участком. Также в собственности Пырина есть 27-метровый гараж, Lexus GX 460 и автоприцеп. Супруга спикера заработала в 2017 году 275 тысяч рублей. Она владеет четырьмя однокомнатными квартирами общей площадью почти 150 кв. метров, ещё одним земельным участком и гаражом.

На второе с четвёртого места по уровню доходов в гордуме поднялся учредитель ООО «Нижнетагильский холодильник», член «Единой России» Вячеслав Малых. В 2017 году он заработал 5,79 миллиона рублей (в 2016 году – 4,56 миллиона рублей). В личной и долевой собственности депутата шесть земельных участков общей площадью более 12 тысяч кв. метров, квартира 91,7 кв. метра, подземная автостоянка, несколько административных зданий и «иных строений и сооружений». Также Малых принадлежат грузовая «ГАЗель» и автомобиль-фургон «Тонар». Супруга народного избранника задекларировала доход в сумме 2,2 миллиона рублей. В её автопарке Audi Q5, в пользовании – квартира площадью 152 кв. метра. Вместе Малых владеют ещё и жилым домом (57,1 кв. метра).

Тройку самых высокооплачиваемых депутатов (как и по итогам 2016 года) замыкает директор коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК, единоросс Никита Беркутов. В 2017 году он заработал 5,16 миллиона рублей (в 2016 году получил 4,7 миллиона рублей). Беркутов владеет коттеджем площадью более 450 кв. метров, земельным участком на 1778 кв. метров, гаражом, двумя автомобиля (Toyota Land Cruiser и УАЗ 315195), моторной лодкой и неким объектом незавершённого строительства, площадью 392,3 кв. метра.

Директор фитнес-клуба «Океан», основательница шоу-рума шуб из искусственного меха по франшизе компании Only me, а также студии декора и флористики «Конфетти» Мария Лисина сдала нулевую декларацию. В собственности руководителя «Молодой гвардии ЕР» Mazda 6 и доля в квартире на 58 кв. метров. Супруг Лисиной в 2017 году заработал 124 тысячи рублей.

Ранее о доходах отчитался глава Нижнего Тагила Сергей Носов. Его официальный доход увеличился в два раза – до трёх миллионов рублей.