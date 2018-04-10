Доход мэра Нижнего Тагила Сергея Носова в 2017 году вырос в два раза

Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов заработал в 2017 году свыше трёх миллионов рублей, что в два раза больше, чем в 2016 году. Тогда глава города получил 1,5 миллиона рублей. Свежие сведения о доходах чиновника опубликованы на официальном сайте Нижнего Тагила.

Изменился и состав имущества мэра. Носов по-прежнему владеет автомобилями Bentley Continental GT, Chevrolet Express G1500 и Nissan Patrol. Ранее в его собственности также значился Mercedes-Benz GL 500, сейчас его в списках нет. Жилым домом площадью 126,3 кв. м, 186-метровой и 42-метровой квартирами градоначальник владеет на праве пользования.

Доход супруги Сергея Носова в прошлом году снизился с 7,09 миллиона рублей до 6,9 миллиона рублей. Ей по-прежнему принадлежат квартира (186 кв. м), дача (797,3 кв. м), два земельных участка общей площадью 25 соток и нежилое помещение (539,7 кв. м). Ездит Носова по-прежнему на Porsche Cayenne Turbo.