Депутаты Нижнего Тагила одобрили увеличение расходов бюджета города до 14,1 млрд рублей 

Депутаты Нижнетагильской думы сегодня, 27 июня, приняли корректировку бюджета города на 2019 год, которая предусматривает увеличение его расходной части до 14,1 млрд рублей и доходной — до 13,7 млрд рублей. За внесение изменений только что проголосовали 22 народных избранника, один воздержался, передаёт журналист АН «Между строк». Ранее корректировку одобрили депутаты думской комиссии по бюджету, экономической политике и инвестициям.

Благодаря областным властям, казна Нижнего Тагила пополнилась более чем на 760 млн рублей. 500 млн рублей из них направят в этом году на начало строительства моста через Тагильский пруд. Подтверждены также расходы на возведение транспортной артерии на 2020 и 2021 годы. Мост через Тагильский пруд, напомним, планируют построить к 31 июля 2022 года. Проект уже прошёл государственную экспертизу и получил одобрение жителей города на публичных слушаниях.

«В следующем году на стройку пойдут 900 млн рублей, затем — 1,2 млрд рублей. Общая сумма на три года составит 2,6 млрд рублей», — говорил ранее замглавы по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов.

Почти 200 из 760 млн рублей, заведённых в бюджет 2019 года этой корректировкой, направят в 2019 году дополнительно на снижение кредиторской задолженности. Часть средств будут расходованы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Корректировка также предусматривает перераспределение бюджетных средств внутри управлений и отделов в тагильской мэрии. Чиновникам пришлось изыскать средства для выплаты родителям утонувшего в бассейне УВЗ семилетнего мальчика в размере 1,5 млн рублей. 1,5 млн рублей поступили в бюджет города в виде гранта для музея-заповедника от ЕВРАЗ НТМК.