Депутаты Нижнего Тагила одобрили отчёт мэрии об исполнении бюджета за 2018 год

Депутаты Нижнетагильской городской думы сегодня, 30 мая, одобрили отчёт администрации об исполнении бюджета за прошлый год. За него проголосовали все 24 присутствовавших на заседании народных избранника. О доходах и расходах бюджета в 2018 году перед депутатами отчитывался замглавы города по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов.

Он напомнил, что в минувшем году был зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы, а средняя заработная плата достигла 37 тысяч рублей. На 14,3% в городе произведено больше продукции, в 1,9 раза выросла прибыль организаций, которые занимаются основными видами деятельности. Оборот розничной торговли подрос на 11,1%. Объём кредиторской задолженности удалось сократить на 148 млн рублей. При исполнении бюджета 2019 года работа по сокращению задолженности продолжается.

Сотрудники Счётной палаты Нижнего Тагила в ходе проверки отчёта мэрии нашли отражённые в нём показатели исполнения бюджета достоверными. Большинство муниципальных программ были выполнены с хорошим уровнем эффективности. Хуже всего по показателям реализованы программы «Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях» и «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения». Их финансирование в бюджете города на 2018 год не было предусмотрено.

Напомним, в 2018 году депутаты Нижнего Тагила по просьбам мэрии приняли десять корректировок. В течение всего финансового года чиновники неоднократно изменяли проект бюджета из-за поступающих областных субсидий, субвенций и дотаций, а также в связи с необходимостью перераспределения средств внутри управлений и отделов администрации. В итоге к концу 2018 года доходная часть увеличилась с 10,5 до 12,7 млрд рублей. По сравнению с 2017 годом объём межбюджетных трансфертов вырос на 1,35 млрд рублей.

В апреле 181 житель Нижнего Тагила одобрил на публичных слушаниях отчёт мэрии об исполнении бюджета города в прошлом году.