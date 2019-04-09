Жители Нижнего Тагила единогласно одобрили траты бюджета города в 2018 году

181 житель Нижнего Тагила одобрил сегодня, 9 апреля, на публичных слушаниях отчёт мэрии об исполнении бюджета города в 2018 году. Мероприятие прошло в малом зале Общественно-политического центра. О доходах и расходах местного бюджета в минувшем году собравшимся рассказывал замглавы города по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов. Он отметил, что в 2018 году был зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы, а средняя заработная плата достигла 37 тысяч рублей.

«За 2018 год объём кредиторской задолженности был сокращён на 148 млн рублей. Он у нас сохраняется на высоком уровне и составляет 633 млн рублей. Сейчас при исполнении бюджета 2019 года мы продолжаем работу по сокращению задолженности. На финансирование капитальных расходов было направлено 1,5 млрд рублей. Основные объекты инвестиций: “Светлый город”, школа на 1200 мест на Муринских прудах, строительство инженерной и транспортной инфраструктуры в том же микрорайоне, переселение граждан из аварийного жилья и подготовка проектно-сметной документации на строительство моста через Тагильский пруд», — рассказал Бурдилов.

Напомним, в 2018 году депутаты Нижнего Тагила по просьбам мэрии приняли десять корректировок. В течение всего финансового года чиновники неоднократно изменяли проект бюджета из-за поступающих областных субсидий, субвенций и дотаций, а также в связи с необходимостью перераспределения средств внутри управлений и отделов администрации. В итоге к концу 2018 года доходная часть увеличилась с 10,5 до 12,7 млрд рублей.