Депутаты Нижнего Тагила хотели проверить работу управляющих компаний, но премьер Мишустин им запретил 

На этой неделе депутаты Нижнего Тагила, сотрудники мэрии и Госжилинспекции должны были лично проверить работу управляющих компаний города, но провести мероприятие не удалось. В середине марта вопрос очистки дворов и мест общественного пользования от снега очень подробно обсуждался депутатами на думской комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству. Тогда на заседании упомянули сотрудника администрации Дзержинского района, который поскользнулся неподалёку от рабочего места и сломал ногу.

После многочисленных заявлений тагильчан народными избранниками было решено провести внеплановую проверку работы коммунальщиков, а затем контролировать уборку снега в рамках противопаводковых мероприятий каждую весну.

Однако до конца 2022 года в России ввели мораторий на проведение проверок бизнеса. Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Таким образом, запрет на проведение внеплановых проверок коснулся и управляющих компаний. Несмотря на заключённые контракты с муниципалитетом, они остаются частным бизнесом, и контролировать их работу теперь депутаты не могут.

«Провести полноценную проверку с участием депутатов не удалось. Но тем не менее 22 марта был проведён объезд территорий управлением ЖКХ, мы увидели, что многие управляющие компании добросовестно выполняют свою работу. Подъезды к социальным объектам чистятся по графику, а также в рамках муниципального контракта. Работа по очистке внутриквартальных проездов также находится на контроле у администрации города ежедневно», — объяснил специалист управления ЖКХ Павел Лопатников.

Лопатников добавил, что плановые мероприятия и отдельные обращения граждан по-прежнему рассматриваются специалистами управления ЖКХ города. Но, несмотря на это, тагильчане продолжают жаловаться на ледяной каток и необработанные реагентами тротуары. Во дворах родители не могут подъехать к детским садам, а молодые мамы с трудом передвигаются с колясками.