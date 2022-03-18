В Нижнем Тагиле муниципальный служащий сломал ногу, поскользнувшись перед зданием районной администрации 

В Нижнем Тагиле на заседании постоянной комиссии думы по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству депутат Руслан Юсупов высказал недовольство качеством уборки дорог зимой. В качестве аргумента Юсупов рассказал о сотруднике администрации Дзержинского района, который поскользнулся неподалёку от рабочего места и сломал ногу.

«Сатира какая-то. На днях, например, сотрудник администрации сломал ногу, поскользнувшись рядом со зданием администрации Дзержинского района. Смешно?» — возмутился депутат гордумы, главный энергетик АО НПК «Уралвагонзавод» Руслан Юсупов.

Происшествие депутат упомянул при обсуждении вопросов подготовки Нижнего Тагила к весеннему паводку. Парламентариев интересовало состояние ливневых канализационных систем города, очистка дорог от снега в частном секторе и работа управляющих компаний.

После жалоб от жителей города народные избранники возмутились тем, что районные администрации не поддерживают тагильчан, которые жалуются на управляющие компании. По словам депутата Михаила Кручинина, непонятно, почему вопрос очистки дворовых территорий жители должны решать через Госжилинспекцию.

Также парламентарии напомнили чиновникам о том, что в 2014 году в городе были создан институт квартальных, которые должны были контролировать работу управляющих компаний и помогать жителям решать вопросы содержания дворов.

«Давайте вернём полномочия районным администрациям, иначе зачем они нужны. Вопрос действительно аварийный, и решение по нему нужно принимать как можно скорее. Когда днём подтаивает снег, женщины с колясками не могут спокойно пройти по дворам. То есть с точки зрения состояния городских территорий к весеннему паводку мы не готовимся», — резюмировал Руслан Юсупов.

В рамках вопроса подготовки города к весеннему паводку депутаты решили обратиться к администрации города с просьбой организовать внеплановые проверки работы коммунальщиков. В ближайшее время на выезды по дворам отправятся сотрудники мэрии и Госжилинспекции.