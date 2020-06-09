Депутаты Мосгордумы предложили вынести вотум недоверия спикеру Алексею Шапошникову

Девять депутатов из оппозиционных фракций внесли на рассмотрение Мосгордумы проект постановления о недоверии спикеру Алексею Шапошникову, сообщил на своём YouTube-канале депутат от «Справедливой России» Михаил Тимонов.

Депутаты обратили внимание на то, что Шапошников игнорирует представителей оппозиционных фракций и «не слышит голос своих коллег».

«Вместо конструктивной дискуссии и поиска разумных компромиссов происходит продавливание заранее определённых решений, сопровождаемое откровенным жонглированием регламентных норм», — сказал Тимонов.

Кроме того, депутаты считают, что Шапошников подверг их угрозе заражения коронавирусом, когда собрал на заседание, зная о заболевших депутатах. В числе причин для недоверия Тимонов назвал и недавний «скандал» вокруг декларации Шапошникова: в конце мая «МБХ медиа» обратили внимание на то, что в 2019 году доход Алексея Шапошникова в декларации увеличился в 79 раз и достиг почти 2 миллиардов рублей. Фонд борьбы с коррупцией обнаружил, что Шапошников не задекларировал 870 миллионов рублей дохода от продажи ценных бумаг в 2018 году. Позже он объяснил это тем, что на момент подачи декларации «сделка ещё не была закрыта».

Под обращением подписались сам Тимонов, Дарья Беседина от «Яблока» и представители КПРФ Екатерина Енгалычева, Дмитрий Локтев, Евгений Ступин, Олег Шереметьев, Елена Янчук, Виктор Максимов и Сергей Савостьянов. Если за недоверие Шапошникову проголосуют 23 депутата, он перестанет быть председателем.