Депутаты Молдумы Нижнего Тагила хотят увеличить срок своих полномочий с 2 до 5 лет

Депутаты молодёжной думы Нижнего Тагила хотят увеличить срок своих депутатских полномочий с 2 до 5 лет. Сегодня, 10 апреля, этот вопрос был рассмотрен на заседании комиссии Нижнетагильской гордумы по молодёжной политике, физкультуре, спорту и туризму. Чтобы увеличить срок полномочий, необходимо внести изменения в решение НТГД прошлого созыва «Об утверждении положения о молодёжной думе». По мнению юных парламентариев, эти меры помогут повысить отдачу от работы депутатского корпуса. Окончательно поправки будут одобрены (или нет) на очередном заседании гордумы в конце апреля. В случае их принятия, молодёжная дума будет работать не до 2019-го, а до 2022 года.

Сегодня на комиссии был заслушан отчёт о деятельности Молдумы за второе полугодие 2017 года. Депутаты организовали и провели субботники с раздельным сбором мусора, культурные и спортивные мероприятия. Они также инициировали размещение информации о местах размещения контейнеров для приёма энергосберегающих ламп и медицинских термометров на официальном сайте города и платформе «2ГИС». Ксения Васенина по просьбе тагильчан добилась переноса остановки маршруток № 23 и № 25 от ДК Гагарина к вагонному депо станции «Смычка» на ул. Константина Пылаева.

Молодёжная дума второго созыва при НТГД была сформирована в июне 2017 года. Сотрудники аппарата НТГД провели заседание конкурсной комиссии, в ходе которого были заслушаны социальные проекты 38 кандидатов. По его итогам в список тагильчан, рекомендованных для утверждения депутатами гордумы, вошли 28 человек. Это один предприниматель, 11 представителей предприятий и муниципальных учреждений, 16 студентов. Председателем Молдумы стал ведущий инженер АО «УКБТМ» Данил Кабильский.

В первый созыв набирали людей от 16 лет. Однако впоследствии возрастной ценз привёл к казусу: многие студенты и школьники, закончив обучение, покинули Нижний Тагил и в думе состояли лишь формально. На выборах 2017-го нижнюю возрастную планку подняли на два года.

Молодёжные думы, как новый совещательный орган при городских думах, создаются в российских городах с целью увеличения интереса молодёжи к политической и социальной жизни страны и вовлечения молодых людей в эти сферы.