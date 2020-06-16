Депутаты комиссии по соцполитике одобрили присвоение звания почётного гражданина Нижнего Тагила Владимиру Рощупкину и Николаю Князеву

Депутаты думской комиссии по соцполитике в Нижнем Тагиле одобрили присвоение звания почётного гражданина города исполнительному директору «Уралвагонзавода» Владимиру Рощупкину и гендиректору химзавода «Планта» Николаю Князеву. Заседание комиссии прошло сегодня, 16 июня. Ранее эти кандидаты набрали в ходе тайного голосования на оргкомитете по подготовке и проведению Дня города больше всего голосов. Рощупкин получил 24 голоса, а Князев — 17. Окончательное решение о присвоении звания двум руководителям будет принято на очередном заседании Нижнетагильской гордумы в конце июня.

Всего в этом году на звание «Почётный гражданин города» было номинировано 8 человек. В их числе: врач анестезиолог-реаниматолог Александр Арнаутов, руководитель цирка «Аншлаг» Марина Гунина, участник ВОВ живописец Вилен Мухаркин, автор памятника металлургам у подножия Лисьей горы Владимир Павленко. Работники Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения выдвинули посмертно главного конструктора Владимира Поткина. На счету тагильчанина много технических разработок, благодаря которым УКБТМ и сейчас занимает передовые позиции в отрасли. Он принимал участие в модификации танка Т-72, стал создателем боевой машины Т-90.

Напомним, звание «Почётный гражданин города» присваивается выдающимся тагильчанам с 1971 года. Его удостоены уже 105 человек, в том числе основатель Нижнего Тагила заводчик Акинфий Демидов, экс-мэры Николай Диденко и Сергей Носов, сенатор Эдуард Россель, создатель Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра Владислав Тетюхин, волейбольный тренер Николай Карполь и депутат свердловского Заксобрания Вячеслав Погудин.

Звание даёт право на ежемесячную выплату из бюджета, бесплатный проезд на общественном транспорте, компенсацию коммунальных услуг, а также ритуальных услуг в размере до 30 тысяч рублей.