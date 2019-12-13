Депутаты комиссии по бюджету разрешили поднять зарплаты сотрудникам мэрии в 2020 году

Депутаты думской комиссии по бюджету, экономической политике и инвестициям в Нижнем Тагиле разрешили мэрии увеличить зарплаты муниципальным служащим на 3,8%. Индексация коснётся сотрудников администрации, подведомственных ей учреждений и думы.

У Счётной палаты и юридического отдела претензий к повышению заработной платы для муниципальных служащих не возникло. Окончательное решение по индексации будет принято на последнем заседании Нижнетагильской гордумы в этом году, которое пройдёт в конце декабря. В проекте решения отмечается, что размеры должностных окладов и ежемесячных надбавок вырастут с 1 октября 2020 года, но вступит решение депутатов в силу уже с 1 января. Это связано с тем, что дополнительные денежные средства необходимо заранее заложить в бюджет Нижнего Тагила.

Зарплата чиновника, напомним, складывается из оклада, надбавки за классный чин, премиальной части и уральского коэффициента. В 2019 году расходы областного бюджета на содержание органов местного самоуправления в Тагиле предусмотрены в размере почти 370 миллионов рублей. На денежное содержание главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева определены траты в сумме 2,7 млн рублей.

В конце октября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев уже утвердил нормативы расходов на содержание органов местного самоуправления в 2020 году. На эти цели закладывается 5,8 млрд рублей. При этом Нижний Тагил получит 389 млн 193 тысячи рублей, что на 17 млн 835 тысяч больше (около 5%), чем в 2019 году.