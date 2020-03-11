Депутаты гордумы утвердили обращение в Заксобрание о присвоении Нижнему Тагилу звания «Город трудовой доблести»

Депутаты Нижнетагильской гордумы сформировали обращение в свердловское Заксобрание с предложением присвоить Нижнему Тагилу почётное звание РФ «Город трудовой доблести». Сегодня, 11 марта, текст обращения был одобрен членами думской комиссии по местному самоуправлению, общественной безопасности и информационной политике. Остальные депутаты должны будут утвердить его завтра в ходе внеочередного заседания коллегиального органа.

«В этом году наша страна отметит 75-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии этой даты в Нижнетагильскую городскую думу поступают многочисленные обращения жителей города, которые помнят о мужестве, стойкости и самоотверженности наших земляков — тружеников тыла, внёсших большой вклад в победу над фашистской Германией. На протяжении всех военных лет Нижний Тагил был трудовым арсеналом нашей страны. В связи с этим дума вносит предложение о присвоении городу почётного звания “Город трудовой доблести”», — говорится в обращении.

После того как текст обращения будет утверждён на думе, его направят в Законодательное собрание Свердловской области, заседание которого также пройдёт завтра. 13 марта в федеральный оргкомитет «Победа» направят заявку для участия Нижнего Тагила в конкурсе на присвоение почётного звания «Город трудовой доблести».

«Сегодня подготовлен полный пакет документов, восстановлены по годам все награды, как личные, так и предприятий, — отметил мэр Владислав Пинаев на прошедшем на этой неделе заседании Совета директоров. — Это очень серьёзный момент в жизни города — для ветеранов, простых тагильчан, предприятий. Это история, которая заслуживает внимания».

Ранее в музее истории УВЗ состоялась презентация заявки Нижнего Тагила на присвоение звания «Город трудовой доблести».

Напомним, федеральный закон «О почётном звании Российской Федерации “Город трудовой доблести”» был принят Госдумой 18 февраля. В марте закон вступит в законную силу. Согласно документу, новое звание будет присваиваться российским городам, жители которых внесли вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. В таких населённых пунктах будут устанавливать стелу с изображением герба города и текстом соответствующего указа президента, а также проводить публичные мероприятия и праздничные салюты 1 Мая, 9 Мая и в День города.