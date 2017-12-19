Депутаты гордумы Нижнего Тагила закрыли сбор для замерзающего благотворительного фонда «Звёздный остров»

Депутаты Нижнетагильской гордумы Мария Лисина и Гаджи Абдулов собрали 70 тысяч рублей для благотворительного фонда «Звёздный остров», который замерзает в здании бывшей школы № 72 на улице Кутузова. Средства необходимы были на покупку батарей, радиаторов и труб. С установкой и запуском тепла на первом этаже создателям фонда Алле и Виктору Стафеевым обещали помочь в «Тагилэнерго».

«Я про это место узнала только недавно, — рассказала АН “Между строк” депутат Нижнетагильской гордумы Мария Лисина. — Гаджи Абдулов пригласил меня съездить вместе с ним в приют, чтобы отвезти туда вещи, посмотреть это место, узнать, в чём они ещё нуждаются. Я была поражена, когда узнала, чем Алла и Виктор Стафеевы занимаются, каким людям помогают и насколько это вообще нужное и важное место в нашем городе. Но там сейчас очень холодно и поэтому совершенно невозможно жить. Мы решили с Гаджи во что бы то ни стало найти спонсоров, чтобы до Нового года в здании появилось отопление. Отозвались директора “Аорты” и “Большой перемены” — Андрей Янгиров и Ольга Грачёва, Единый страховой центр, ребята с УБТ. Предприниматель Амиран Расулов привёз продукты, а семья Стародумовых — одежду».

Супруги Стафеевы из благотворительного фонда «Звёздный остров» с 2010 года помогают людям, оказавшимся за бортом общества. Это сироты, ставшие бомжами из-за чёрных риэлторов, инвалиды, многодетные семьи, бывшие заключённые. Посвятить жизнь благотворительности тагильчане решили восемь лет назад, после гибели единственного сына. Стафеевы предоставляют нуждающимся кров, кормят и одевают их, обучают необходимым в жизни навыкам, чтобы те смогли зарабатывать на жизнь не воруя.

Бывшее здание школы № 72 (Кутузова, 7), в котором сейчас находится фонд, было отдано Стафеевым администрацией города в конце прошлого года. Это здание признано аварийным ещё в 2011 году после того, как там обрушился потолок. Педагоги и дети тогда не пострадали, но учебное заведение, которому на тот момент исполнился уже 61 год, закрыли. Сами Стафеевы здание аварийным не считают. За десять месяцев они постарались создать на первом этаже пригодные для жизни условия. В помещениях организовали кухню, столовую, спальни и мастерские. Главной проблемой долгое время оставалось отсутствие отопления, на установку и запуск которого у супругов не было средств.

В приюте благодарны всем, кто привозит стройматериалы, одежду и продукты питания. Контактный телефон: 8-950-633-31-13.