Депутаты гордумы Екатеринбурга предложили не брать с детей в многодетных семьях плату за мусор

Группа депутатов из думы Екатеринбурга обратилась к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой освободить от платы за вывоз мусора третьего и последующих детей в многодетных семьях, сообщил в Facebook депутат Андрей Пирожков.

По его словам, так депутаты рассчитывают снизить нагрузку на семьи, для которых мусорная реформа обернулась кратным ростом платежей на эту услугу. Совместно проживающая многодетная семья в этом случае будет платить из расчёта максимум за четверых человек.

«Есть категории граждан, по которым тарифы бьют более, чем по прочим. Прежде всего, по многодетным семьям, ведь расчёт ежемесячной платы идёт по количеству проживающих. Поэтому я продолжаю настаивать на изменении тарифов таким образом, чтобы за третьего и последующих детей "мусорный сбор" не платился», — объясняет депутат.

Обращение поддержали вице-спикер гордумы Виктор Тестов, а также депутаты Елена Дерягина, Константин Киселёв и Тимофей Жуков — они считают, что губернатор и Региональная энергетическая комиссия могут сами принять решение о такой льготе для многодетных семей, не меняя региональное законодательство. Ранее они уже обращались с аналогичной просьбой в РЭК, но согласия на своё предложение не получили.