Депутаты Екатеринбурга утвердили место для строительства храма Святой Екатерины

Депутаты Екатеринбурга окончательно утвердили место для строительства храма Святой Екатерины. Итоговую площадку выбрали по первому общегородскому опросу. Дума одобрила результаты голосования единогласно, пишет Znak.com.

Опрос прошёл две недели назад, в нём приняли участие 97 тысяч человек. В результате более 56 тысяч человек проголосовали за строительство собора на месте приборостроительного завода по адресу ул. Горького, 17, ещё 38 тысяч человек проголосовали за площадку за Макаровским мостом.

Как рассказал глава комиссии думы по местному самоуправлению Алексей Вихарев, выкуп площадки, строительство и финансирование находится в компетенции инвесторов.

Кроме того, дума в ближайшее время рассмотрит вопрос о возвращении скверу у Театра драмы, где ранее планировали построить храм, статуса территории общего пользования. Вопрос будет рассматриваться в отрыве от других изменений в правила землепользования и застройки города уже в ноябре.