Депутатский оливье и минералка от пресс-секретаря Сергея Носова. Собираем новогодний стол с ВИПами Нижнего Тагила

До наступления Нового года осталось совсем немного. Головы занимает главный вопрос — что будет на новогоднем столе? Если вы ещё не определились, прочтите до конца этот материал: тагильские чиновники, депутаты и деятели культуры поделились рецептами своих праздничных блюд.

На горячее

Большинство опрошенных нами тагильских ВИПов лепят всей семьёй перед Новым годом пельмени. Это традиция, которую многие сохранили через поколения, несмотря на многообразие пельменей в магазинах.

«Каждый год мы за неделю собираемся все вместе, семьями, и лепим пельмени, — рассказывает депутат Нижнетагильской гордумы Мария Лисина. — В прошлом году мы собирались в Уфе у близких родственников моего мужа. Настолько это здорово и прикольно. Потому что у каждой семьи в течение года есть какие-то свои дела, проблемы, работа, дети и прочее и крайне редко удаётся увидеться и пообщаться. А эта традиция, она объединяет наши семьи и в то же время позволяет приготовить на новогодний стол очень вкусное традиционное русское блюдо. В этом году у нас нет возможности состыковаться, чтобы всем было удобно, и мы решили разделить — каждая семья делает по 200 пельменей, уже налеплено порядка 600 пельменей. Сам фарш, конечно, тоже делаем сами. Поскольку я не ем ни свинину, ни говядину, ни кроликов… никого, кроме курицы и индейки, для меня отдельно делают пельмени. К ним я обычно предпочитаю сметану».

Стол семьи замдиректора по научной работе Нижнетагильского музея изобразительных искусств Елены Ильиной будет украшать торт «Наполеон», уральские пироги с рыбой и капустой, заливное из языка или курицы, а также мясо с грибами. Последнее блюдо семья Ильиных жалует без гарнира, так как «оно диетическое, полезное и новогоднее».

Тренеру спортивной школы олимпийского резерва «Уралец» Ольге Гвоздевой, которая воспитала призёров Олимпийских игр — 2008 гребцов-слаломистов Михаила Кузнецова и Дмитрия Ларионова, «обычно не до новогоднего стола». Главный совет от спортсменов — не переедать в новогоднюю дочь! Немного поели — и гулять на улицу!

«Активно работаем до самого края года, 31 декабря ещё тренируемся. Стараемся не переедать даже в такой подходящий для этого дела день. В этом году Дмитрий Ларионов поздравил меня с Новым годом отличным барашком, вот он и будет на нашем столе. А 3 января уже начинаются соревнования — и до самого Рождества», — поделилась с агентством Ольга Гвоздева.

Салаты

«Всё интересненькое прошло, — отметил худрук драмтеатра, депутат НТГД Игорь Булыгин. — Как только голод перестроечный закончился и пошли изыски, перепробовали всё: куропаток, гусей, уток и прочие потроха, поэтому вернулись к обыкновенным традиционным блюдам. Например, у меня любимый рыбный салат — из сайры, риса, майонеза и с маринованным огурцом, просто герой дня. Также это селёдка под шубой, оливье, холодец. На первое мы по традиции с семьёй лепим 31 декабря пельмени, но доходим до них только 2 января, когда подъели уже все салаты. А так, какие изыски, зачем? Чем ярче и дороже будет твой стол в Новый год, тем, наверное, более нищим ты проживёшь весь год. Новый год лучше просто встретить весело, чем мучиться изжогой потом ещё две недели».

Большинство тагильских депутатов, как, впрочем, и большинство россиян, не представляют новогодний стол без оливье. Но и у этого классического салата есть множество разных видов: с говяжьим языком, грибами или кукурузой. Если выбрать лучшие вариации, предложенные народными избранниками, получится пикантный оливье с красной рыбой и икрой.

Участница известной тагильской арт-группировки «Жизнь как перфоманс» Ксения Кошурникова планирует сделать один из салатов в виде елового венка из укропа, помидоров и сладкого перца. Закуской станут съедобные «ёлочные шарики», рецепт которых подсмотрен в интернете.

Королевские креветки, минералка и баня

На столе режиссёра театра кукол Натальи Молокановой любимая закуска их семьи — жареные королевские креветки.

Ни один праздник не обходится без хлеба, который принято ставить на стол первым. Рецептом своего фирменного бездрожжевого гречишного хлеба поделился тагильский активист Илья Коровин, известный под псевдонимом Илiя Тагильчанинъ.

Также семья Тагильчанина будет лакомиться в Новый год заливным, селёдкой под шубой, салатом с копчёной курицей, печёночным тортом и тортом с бананами. Из напитков будет натуральный сок, который Илья приготовил этим летом из садовых яблок.

Почти все опрошенные АН «Между строк» известные тагильчане будут встречать 2018 год в кругу семьи и с традиционным набором блюд и напитков. Но у каждого на столе будет какой-то любимый продукт. У директора Нижнетагильского технологического института Владислава Потанина — утка или гусь, у шоумена Михаила Виноградова — мандарины и колбаса (это слово, кстати, стало первым в его жизни).

Пожалуй, скромнее всех отмечать Новый год будет пресс-секретарь мэра Нижнего Тагила Галина Кобяк.

«У меня пост. На Новый год у меня мандарины и обязательно ананас. И водичка минеральная. Ну… тёмную шоколадку ещё можно», — рассказала Галина Кобяк.

Не ломает голову над организацией праздничного стола и замглавы администрации Нижнего Тагила по городскому хозяйству и строительству Вадим Кулик. Он по традиции с друзьями идёт в баню.

«У меня свой взгляд на Новый год, — рассказал Вадим Кулик. — Я его праздную, но не так официозно, как лет 10 или 15 назад. Последние лет пять мы просто объезжаем знакомых и родственников, потом вдвоём с супругой всё проводим, очень традиционно, смотрим передачи новогодние, и всё. Уже 1 января у нас собирается большая компания друзей и мы идём в баню. Каждый что-то приносит, что осталось, алкоголь не пьём».

Получат свои вкусняшки в праздник и животные нижнетагильского цирка, заверил директор Руслан Марчевский и рассказал об особой новогодней цирковой традиции.

«Шампанское в любом случае будет, оливье, — поделился Руслан Марчевский. — Новый год для меня праздник ассоциативный, хочется увидеть то, что было когда-то в детстве. Жареных собак не будет, раз год Собаки. Встречать праздник будем всей семьёй, но так как у нас в это время традиционно много спектаклей, отметим часик-полтора и спать. Новый год — самая жаркая рабочая пора. И первое число января у нас — это единственный день, когда можно чуть-чуть поспать, потом уже работа начинается, спектакли-спектакли. Но есть у нас и новогодняя цирковая традиция. Всегда, если есть животное, которое попадает под год (в данном случае это год Собаки, у нас они есть), мы заходим после курантов в цирк и уже вместе с ним продолжаем отмечать праздник. Вкусняшки животным до Нового года артисты дают, а после уже все идут вместе с дрессировщиками к животным, продолжают отмечать. Год Собаки — с собаками, год Лошади — на коне, год Тигра — в тигрятнике».

Депутатский оливье с икрой или гречишный хлеб с минералкой — не важно, что будет на вашем столе, говорили все наши спикеры. Главное — кто будет рядом с вами в новогоднюю ночь. С Новым годом и приятного аппетита!