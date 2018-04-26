Депутатам Молдумы Нижнего Тагила увеличили срок полномочий с 2 до 5 лет

Депутатам молодёжной думы Нижнего Тагила увеличили срок полномочий с 2 до 5 лет. Теперь они будут работать не до 2019-го, а до 2022 года. Такое решение приняли сегодня, 26 апреля, на заседании гордумы их старшие коллеги. По мнению юных парламентариев, эти меры помогут повысить отдачу от работы депутатского корпуса.

Молодёжная дума второго созыва при НТГД была сформирована в июне 2017 года. Сотрудники аппарата НТГД провели заседание конкурсной комиссии, в ходе которого были заслушаны социальные проекты 38 кандидатов. По его итогам в список тагильчан, рекомендованных для утверждения депутатами гордумы, вошли 28 человек. Это один предприниматель, 11 представителей предприятий и муниципальных учреждений, 16 студентов. Председателем Молдумы стал ведущий инженер АО «УКБТМ» Данил Кабильский.

Молодёжные думы как новый совещательный орган при городских думах создаются в российских городах с целью увеличения интереса молодёжи к политической и социальной жизни страны и вовлечения молодых людей в эти сферы.