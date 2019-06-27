Депутата Слуцкого не избрали вице-спикером ПАСЕ

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий проиграл выборы вице-спикера Парламентской ассамблеи Совета Европы, пишет «Интерфакс». За него проголосовали 105 депутатов, против высказались 154 депутата.

Накануне Слуцкого выдвинули в вице-спикеры, против этого выступила украинская делегация, поэтому 26 июня проводилось тайное голосование: в первом туре за депутата проголосовал 101 человек при необходимом минимуме в 159 голосов.

Накануне ПАСЕ полностью восстановила полномочия российской делегации, за соответствующую резолюцию проголосовали 116 делегатов, против выступили 62. После этого решения украинская делегация покинула зал заседаний.

Напомним, в феврале 2018 года депутата Слуцкого обвинили в домогательствах заместитель главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер «Дождя» Дарья Жук и корреспондент «Русской службы Би-би-си» Фарида Рустамова. Слуцкий обвинения отвергает. Комиссия Госдумы по этики нарушений в действиях депутата не нашла.

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашёл у Слуцкого 825 штрафов от ГАИ, а также незадекларированный участок на Рублёвке, взятый в аренду. ФБК также обнаружил, что его жена владеет пентхаусом в жилом комплексе «Кутузовская ривьера».

Редакция АН «Между строк» поддерживает требования о проведении объективного разбирательства в отношении депутата Госдумы Леонида Слуцкого. Сексуальные домогательства политиков к журналисткам недопустимы и должны служить поводом для лишения должностей и мандатов.