Депутата Милонова уличили в покупке «санкционки». «Свежая форель очень хорошая в Финляндии. Что в этом такого?»

Блогер Павел Пряников во время поездки в Финляндию встретил Виталия Милонова, выходящего из местного рыбного магазина Disas. Снимок депутата Госдумы Пряников опубликовал на своей странице в Facebook.

«Война войной, а патриот Милонов закупается санкционной едой в Финляндии. Весь казённый патриотизм в одном фото», — прокомментировал фото Пряников.

Депутат Госдумы объяснил, для чего он ездил в Финляндию.

«Мы, в отличие от либеральных хомяков, в Финляндию ездим не смузи покупать, а как равноправные партнёры общаться с людьми, которые плевать хотели на санкции», — заявил депутат изданию «Политика сегодня».

Милонов сообщил, что был в городе Иматра.

«Финляндии я никогда не стеснялся. Мы с ними большие друзья. У нас проект очень крупный — "День русского романса". И город Иматра является нашим традиционным партнёром уже десять лет», — сказал парламентарий.

Депутат, который родом из Санкт-Петербурга, отметил, что для петербуржца совершенно нормально бывать в Финляндии, которая ближе Москвы.

«То, что мы ездим в Финляндию покупать рыбу, ни для кого не секрет. Любой петербуржец знает, что свежая форель очень хорошая в Финляндии. Что в этом такого?» — отметил он.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: страница Павла Пряникова в Facebook