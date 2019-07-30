Депутат от ЛДПР предложила бомбить горящую тайгу в Сибири

Депутат Заксобрания Алтайского края от ЛДПР Евгения Боровикова в Facebook предложила потушить лесные пожары в Сибири, сбросив на тайгу бомбу. По словам парламентария, такой метод борьбы с огнём уже давно взяли на вооружение другие страны.

«В Швеции потушили лесной пожар, сбросив на него бомбу. При взрыве бомбы активно поглощается кислород, подавляя очаги горения. В Китае горящий лес также обстреливается специальными снарядами», — написала Боровикова.

Депутата возмутило то, что подобные бомбы «разработали ещё в Советском Союзе», а у российских властей «нет денег на такие действия». Своим заявлением Боровикова поддержала лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который ранее заявил, что для тушения пожаров в сибирских лесах нужно привлечь армию.

«Пригнать в Сибирь инженерные войска со всей страны. А то они засиделись в казармах, пусть покажут, на что способны», — сказал политик.

Площадь пожара в Сибири в настоящий момент превышает 1,6 миллиона гектаров, зафиксировано более 230 очагов возгорания. По данным МЧС России, в 50 регионах страны введён особый противопожарный режим. В 24 субъектах действует особый режим, там установлены дополнительные меры безопасности.