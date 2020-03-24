Депутат областного Заксобрания предложил выселять из региона освободившихся из колоний осуждённых

Депутат Заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер предложил разработать документ, обязывающий освободившихся из колоний людей возвращаться по первоначальному месту жительства либо трудоустраиваться, пишет Znak.com.

По его мнению, это снизит уровень преступности в Свердловской области и соседних регионах, где расположено большое количество колоний.

«У нас 14 тысяч сидельцев, 80% после освобождения остаются в Свердловской области. Как вы считаете, может, обратиться на федеральном уровне, обязать их по первоначальному месту жительства уезжать, потому что это сейчас рассадник преступности, или обязывать трудоустраиваться», — сказал Вегнер.

Уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова согласилась, что ресоциализацией бывших заключённых в стране действительно занимаются слабо, однако, по её мнению, человек сам может выбирать, в каком регионе жить, поэтому обязать его ни к чему нельзя.