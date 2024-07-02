Депутат областного Заксобрания от Нижнего Тагила Владимир Радаев публично извинился перед мэром города за жалобу губернатору на ямы возле подъезда ветерана на ГГМ (ВИДЕО)

Депутат Законодательного собрания Свердловской области от Нижнего Тагила Владимир Радаев публично извинился перед мэром города Владиславом Пинаевым и депутатами областного парламента за то, что пожаловался губернатору Евгению Куйвашеву на ямы возле подъезда 99-летнего тагильского ветерана на ГГМ.

«Не ожидал, что будет такая реакция. Перебил повестку дня обсуждения доклада. Считаю, что сделал, наверное, неправильно! Хочу принести извинения вам [депутатам] и особенно главе города [Владиславу Пинаеву], который был в отпуске. Ему, наверное, больше всего досталось. Не нужен такой пиар. Считаю, что при обсуждении таких документов нужно подходить осознанно и задавать нормальные вопросы», — заявил Радаев на сегодняшнем заседании ЗакСО.

Депутат заявил также, что решение извиниться принял сам и на него никто не оказывал давления.

«Уважаем, что имеете возможность признать. Немножко удивили нас, конечно, но тем не менее нам приятно, что вы осознаёте», — отметила спикер ЗакСО Людмила Бабушкина.

Ранее Радаев на заседании областного парламента пристыдил мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева перед губернатором за отказ в просьбе ветерана ВОВ закатать ямы возле его дома.

«Неудобно задавать, но не могу не спросить. 9 Мая поздравлял ветерана, ему 99 лет, Соболев Вениамин Александрович. 22 января ему 100 лет исполнится. Он просил у подъезда заделать яму. Написал письмо мэру Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву, но он ушёл в отпуск. Исполняющий обязанности Вячеслав Горячкин написал отписку — “не их полномочия”. Слушайте, 100 лет ветерану, осталось на пальцах таких пересчитать, стыдно же», — заявил парламентарий, обратившись к губернатору Евгению Куйвашеву во время обсуждения его доклада.

После жалобы тагильские дорожники немедленно приступили к ремонту.