Депутат ЗакСО Владимир Радаев пристыдил мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева перед губернатором за отказ в просьбе ветерана ВОВ закатать ямы возле его дома. После жалобы тагильские дорожники немедленно приступили к ремонту

Сегодня на очередном заседании Законодательного собрания Свердловской области депутат от Нижнего Тагила Владимир Радаев пожаловался губернатору Евгению Куйвашеву на бездействие местных властей.

«Неудобно задавать, но не могу не спросить. 9 Мая поздравлял ветерана, ему 99 лет, Соболев Вениамин Александрович. 22 января ему 100 лет исполнится. Он просил у подъезда заделать яму. Написал письмо мэру Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву, но он ушёл в отпуск. Исполняющий обязанности Вячеслав Горячкин написал отписку — “не их полномочия”. Слушайте, 100 лет ветерану, осталось на пальцах таких пересчитать, стыдно же», — заявил парламентарий.

Евгений Куйвашев уточнил адрес ветерана и пообещал, что на этой неделе приступит к решению вопроса.

«Вы мне адрес дайте, я заделаю сам. Как доеду — сделаю», — пообещал глава региона.

Как сообщает журналист АН «Между строк», прямо сейчас дорожные рабочие укладывают асфальт возле дома ветерана.

Вениамин Александрович Соболев ушёл на фронт в 17 лет, дошёл до Германии, трижды был ранен, награждён Орденом Красной Звезды и Красного Знамени.