Депутат из Екатеринбурга предложил заставлять безработных отрабатывать свои пособия

Депутат городской думы Екатеринбурга предложил принудительно отправлять на общественные работы горожан, которые встают на биржу труда, но отказываются от всех предложенных вакансий. Эту идею высказал Владимир Крицкий на заседании городской думы.

Как заявил депутат на совместном заседании комиссий думы по бюджету думы и по экономическому развитию, такая возможность предусмотрена законодательством.

По словам Крицкого, несмотря на рост числа безработных, его строительной компании «ЛСР Урал» тяжело найти сотрудников: почти никто не хочет идти на работу с биржи труда, в основном работники находятся самостоятельно.

«Я не понимаю, почему все страны мира заставляют безработных работать, а мы платим пособия, повышаем их, но обязанности работать у них не наступает. Приходит человек, спрашивает: “У вас есть работа учителя на заводе? Нет? Поставьте штамп”. Это просто выкачивание денег из бюджета», — сказал Крицкий.

Предложение Крицкого включили в протокол заседания комиссии, оно будет проработано администрацией Екатеринбурга.