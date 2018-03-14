Депутат Госдумы требует заблокировать сайт по майнингу криптовалюты Tagilcoin

Прокуратура Свердловской области пыталась заблокировать через суд сайт по майнингу криптовалюты Tagilcoin. Ведомство обратилось в Ленинский районный суд Нижнего Тагила с заявлением о блокировке сайта в начале 2018 года по просьбе депутата Госдумы, членацентрального штаба ОНФ Натальи Костенко. По словам парламентария, на работу сайта ей пожаловались избиратели. В ходе проверки областная прокуратура обнаружила, что регистратором доменного имени является зарубежная компания.

«Прокуратура сообщила, что регистратором доменного имени является зарубежная компания, зарегистрированная в США, которая намеренно вводит в заблуждение потребителей, так как криптовалюта Тagilcoin, по мнению правоохранителей, не обеспечена реальной стоимостью и не содержит информацию о её держателях», –рассказали АН «Между строк» в пресс-службе ОНФ.

Ленинский районный суд Нижнего Тагила рассмотрел исковое заявление прокуратуры и отказал в его удовлетворении. Мотивировочная часть решения суда появится в ближайшее время, сообщили ТАСС сегодня в пресс-службе Свердловского областного суда.

Тем временем Наталья Костенко потребовала от Генеральной прокуратуры РФ пресечь финансовую деятельность ещё 17 сайтов.

«В мой адрес продолжают поступать обращения граждан с сообщениями о подозрительных сайтах, предлагающих гражданам вложить свои сбережения в криптовалюту при отсутствии какой-либо нормативной основы для такой деятельности. И поскольку указанные сайты, по мнению заявителей, обладают признаками финансовых пирамид, а деньги российских граждан сразу же выводятся за рубеж, мною передан в Генпрокуратуру РФ список из ещё 17 сайтов», – отметила Наталья Костенко.

Первую уральскую криптовалюту Tagilcoin запустили в ноябре 2017 года. По словам авторов идеи, валюта была написана на исходных кодах Litecoin, которая, в свою очередь, является ответвлением самой известной криптовалюты биткоин. На сайте Tagilcoin предлагается завести свой личный кошелёк и скачать программу майнига. Криптовалюта противопоставляется зарубежным и предназначена для жителей Урала и моногородов России. В настоящее время Tagilcoin не торгуется ни на одной криптовалютной бирже, поэтому, сколько он стоит на рынке, неизвестно.