Депутат Госдумы раскритиковала главу Пенсионного фонда за повышение пенсий россиян на рубль

Главу Пенсионного фонда России (ПФР) Максима Топилина призвали лично объяснить россиянам, почему прибавка к пенсии составила всего один рубль, пишет издание «Новый день». Соответствующее предложение озвучила депутат Госдумы от «Единой России» Ирина Гусева, назвав ситуацию с прибавкой в таком размере издевательством.

«При этом ПФР на счетах 335 млрд рублей держит на 1 января», — подчеркнула Гусева.

Также она осудила главу фонда за то, что за прибавку к пенсии размером в рубль приходится отвечать депутатам, тогда как этим должны заниматься представители фонда.

«Это не та прибавка размером в тысячу рублей, о которой говорили», — отметила Гусева.

В ответ Топилин заявил, что средняя прибавка к пенсии действительно составляет тысячу рублей — на такую компенсацию могут рассчитывать неработающие пенсионеры, которые получают выплаты в пределах 15 тысяч рублей. Однако если пенсия ниже прожиточного минимума, то происходит индексация прибавки, которая может составлять один рубль, — это связано с тем, что инфляция была невысокой.

«В противном случае те, у кого низкая пенсия, станут догонять пенсионеров, которые заработали нормальную пенсию», — объяснил Топилин.

При этом он согласился с тем, что необходимо думать, как разрешить ситуацию с рублёвой прибавкой.

Ранее стало известно, что челябинская пенсионерка Елена Карпеня получила надбавку в размере 1 рубль 10 копеек. В региональном отделении ПФР пояснили, что эта прибавка к пенсии обусловлена индивидуальными расчётами. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о том, что эту ситуацию предстоит рассмотреть детально.