Депутат Госдумы пожаловался прокурору Свердловской области на работу нижнетагильского военкома

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов обратился к прокурору региона с просьбой принять меры для устранения нарушений, допущенных при проведении частичной мобилизации в Нижнем Тагиле. Об этом парламентарий написал в своём Telegram-канале.

По словам Иванова, к нему обратились родные мобилизованных из Нижнего Тагила, которые сообщили, что одного мужчину забрали, несмотря на бронь (он работник НТМК), а у второго дома остались три несовершеннолетних ребёнка.

«Не пора приводить местных военкомов “в чувство”? Работают кто как хочет, в ряде случаев поражает их бездеятельность и формализм. Районные прокуратуры подтвердили факт нарушения. Но до сих пор шевелений со стороны военкома Нижнего Тагила не наблюдается. И возникает вопрос: на своём ли месте этот товарищ?» — написал Максим Иванов.

Он добавил, что вопрос надо решать системно, и выразил надежду, что новый военный комиссар Свердловской области встретится со всеми военкомами региона и сформулирует для них единый алгоритм решения ключевых проблем мобилизованных.

«Считаю, что на эту встречу было бы целесообразно пригласить тех депутатов Госдумы и ЗакСО, кто владеет реальной информацией о проблемах мобилизованных», — добавил депутат.