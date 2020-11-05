Депутат Госдумы попросил Минздрав испытать одну из вакцин от коронавируса в Свердловской области 

Депутат Госдумы от Свердловской области Александр Петров, возглавляющий совет директоров компании «Медсинтез», заявил E1.ru, что будет добиваться разрешения на испытания вакцины от коронавируса в Свердловской области. Ранее он пообещал в случае успеха назвать вакцину «Урал».

«В Новоуральске строится цех, ставим там комплекс чистых помещений, обучаем людей, проводим технологическую подготовку. Учёные готовят 3500 вакцин для доклинических исследований на животных, мы закупаем специальных экспериментальных мышей», — рассказал Александр Петров.

По словам депутата, доклинические испытания будут идти два месяца.

«Если разрешат проводить клинические исследования по программе раннего доступа, то они также займут месяца два. Если будет полный цикл клинических исследований, то потребуется год — это стандартная процедура. В исследованиях примут участие тысячи людей. Клинические базы назначают Минздрав и Роспотребнадзор. Я хочу, чтобы клинические исследования разрешили проводить и в Свердловской области, в заявку мы это обязательно впишем», — заявил Александр Петров.

Также он рассказал, что сам переболел коронавирусом, у него почти не осталось симптомов, а на начальной стадии он жаловался на слабость и потливость.

«Завтра сдача контрольного теста, потом — ещё одного. Также сдам анализы крови. Советую делать это всем, показатели крови могут рассказать о многом, прежде всего — есть ли у пациента повышенное тромбообразование. Я не врач, точное название анализа говорить не буду, но надо у врачей обязательно просить направление на анализ крови, даже если болезнь проходит в бессимптомной форме», — порекомендовал депутат.