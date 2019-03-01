Депутат Госдумы от Свердловской области предложил полностью запретить кальяны в ресторанах

Депутат Госдумы Александр Петров, представляющий Свердловскую область, заявил, что в ближайшее время будет заниматься вопросом запрета кальянов и электронных сигарет и их аналогов в ресторанах, пишет Znak.com.

«Недавно я с ребёнком прошёл четыре ресторана — ни одного зала нет, где ребёнок мог бы покушать без кальяна. Более того, кальяны присутствовали в ресторане нелегально. Это у них как бы "аутсорсинг", документы мне никакие представить никто не смог. И был ли это кальян, или ещё что-то — кто скажет? Я считаю, надо принимать закон о запрете кальянов и электронных сигарет в ресторанах», — заявил он.

При этом Петров не собирается бороться против специализированных кальян-баров, но из сферы общепита их и электронные сигареты предлагает убрать. К работе над соответствующим законопроектом он обещал подключиться в ближайшее время.