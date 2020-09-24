Общество

Депутат Госдумы от Свердловской области попросил «Аэрофлот» назвать самолёт именем Владислава Крапивина

24.09.2020 13:44
Депутат Госдумы от Свердловской области попросил «Аэрофлот» назвать самолёт именем Владислава Крапивина

Депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских предложил назвать самолёт именем Владислава Крапивина, пишет E1.ru.

«С просьбой назвать авиалайнер именем нашего известного земляка я обратился к руководству "Аэрофлота". В компании практически двадцать лет как сложилась добрая традиция одушевлять "крылатых". Инициативу я почерпнул из недавнего интервью Ларисы Крапивиной, невестки Владислава Петровича. Очень надеюсь на отклик», — рассказал Альшевских.

По мнению депутата, это поможет увековечить имя писателя, тем более что тема полётов была ему близка и именем командора уже назвали небесное тело.

Напомним, Владислав Крапивин скончался в больнице 1 сентября, ему был 81 год. В июле он попал в больницу с пневмонией, спустя несколько дней его выписали, но, как рассказывали в семье писателя, его состояние было ещё хуже, чем до госпитализации. После этого Владислава Крапивина снова положили в больницу, где он и умер.

Фото: РИА Новости
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