Депутат Госдумы от Свердловской области объяснил отказ от запрета на владение заграничной недвижимостью чиновникам

Глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по конституционной реформе Павел Крашенинников, отвечая на вопрос об отказе вносить в Конституцию запрет для российских госчиновников и депутатов на владение иностранной недвижимостью, заявил, что это поставило бы многих из них перед необходимостью избавляться от родовых гнёзд, оставшихся в ближнем зарубежье, пишет «Российская газета».

«Надо вспомнить, что мы родом из Советского Союза, у многих родные, дедушки, бабушки остались в бывших союзных республиках, ставших зарубежьем. Человек окажется перед выбором: либо оставлять свой нынешний пост, либо зачеркнуть в душе тот родной "домик окнами в сад", доставшийся по наследству», — сказал Павел Крашенинников.

Он также привёл другой аргумент: ограничение станет препятствием для перехода на госслужбу для людей, которые ранее достигли успеха в бизнесе.

«Таких случаев немало. Развивая свою компанию, он обеспечивал граждан рабочими местами, пополнял бюджет налогами, развивал экономику. Как ему быть с таким имуществом, которое приобрёл в результате успешной деятельности? Переоформлять на другое лицо? Продавать?» — продолжил глава комитета.

Более того, по словам Крашенинникова, сама идея ограничивать во владении недвижимостью ему кажется неправильной, потому что это ограничит часть россиян в правах, которые и так были обретены ими лишь недавно.

«С правовой точки зрения в отношении владения недвижимостью у нас не установлены запреты, это было бы ограничением прав. Такая возможность владения, в принципе, появилась у наших граждан только в самом конце ХХ века. И ставить снова запреты, думаю, не правильно. Таким лицам необходимо должным образом декларировать недвижимость, отчитываться перед обществом за своё имущество, тогда нарушений нет», — резюмировал сопредседатель рабочей группы по конституционной реформе.

Ранее, накануне второго, основного чтения президентских поправок к Конституции РФ, стало известно, что запрет на обладание чиновниками и депутатами иностранного гражданства, а также счетов в иностранных банках не будет продолжен запретом на владение недвижимостью за рубежом. В противном случае после принятия обновлённой Конституции десяткам депутатов, сенаторов и чиновников пришлось бы покинуть свои должности или отказаться от недвижимости за границей, со ссылкой на собеседников в администрации президента и Госдуме пояснили «Ведомости».