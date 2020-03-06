В проект поправок в Конституцию не вошёл запрет на владение иностранной недвижимостью, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от неё или уйти со своих постов, со ссылкой на собеседников в администрации президента и Госдуме пишут «Ведомости».

«Иностранная недвижимость пока осталась, потому что сейчас она есть у многих политиков и чиновников. Хотя думаю, что в какой-то момент запрет на неё может появиться в федеральном законе», — рассказал собеседник в администрации президента.

Поправки в Конституцию о запрете на зарубежную недвижимость вносились депутатами Госдумы Николаем Арефьевым (КПРФ) и Константином Слыщенко («Единая Россия»), но были отклонены.

Согласно декларациям за 2018 год, недвижимость за рубежом в собственности или в пользовании была у 26 депутатов Госдумы и членов их семей, а также у девяти членов Совета Федерации (в том числе сопредседателя рабочей группы по поправкам в Конституцию Андрея Клишаса). У членов нынешнего правительства, судя по декларациям за 2018 год, зарубежной недвижимости нет (у членов предыдущего правительства была).

Владимир Путин предложил прописать в Конституции запрет на иностранное гражданство и вид на жительство за рубежом для президента, парламентариев, членов правительства, губернаторов, судей и прокуроров. При этом Путин не предлагал запретить владение иностранной недвижимостью.

Поправки Путина в Конституцию были приняты Госдумой в первом чтении 23 января.

Российские законы разрешают федеральным госслужащим владеть недвижимостью за рубежом, но её необходимо указывать в декларациях. СМИ и Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального регулярно публикуют расследования об иностранной недвижимости чиновников и парламентариев.