Депутат Госдумы от Нижнего Тагила добился возбуждения административного дела на предпринимателя из-за загрязнения нефтепродуктами воды в Верх-Нейвинске

Депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин добился возбуждения административного дела на ИП Алексея Клыгина из-за загрязнения почвы и подземных вод нефтепродуктами в Верх-Нейвинске. Жителям рабочего посёлка уже не первый год приходится пользоваться водой с запахом бензина. Но только после обращения Балыбердина в прокуратуру Свердловской области природоохранная прокуратура смогла найти источник загрязнения почвы и подземных вод. Об этом парламентарий написал на своей странице в Facebook.

«Почему ранее жители посёлка не могли достучаться до надзорного органа? Ведь вода в скважинах на участках людей приобрела стойкий запах бензина не вчера! Серьёзные вопросы останутся и после закрытия злополучной частной автозаправки с дырявым хранилищем топлива. Кто определит масштаб заражения и угрозу местным рекам? Кто организует и какой бюджет оплатит мероприятия по устранению экологического бедствия? Думаю, вместе с администрацией города будем выходить на губернатора, без всесторонней помощи области эту проблему не устранить...» — написал Алексей Балыбердин на своей стране в Facebook.

По данным природоохранной прокуратуры, предприниматель «допустил размещение склада горюче-смазочных материалов, обуславливающих опасность химического загрязнения поверхностных и подземных вод, в границах зоны санитарной охраны». В начале октября специалисты надзорного ведомства и Роспотребнадзора отобрали пробы почвы на территории АЗС, где находился склад, а также на трёх земельных участках жителей рабочего посёлка. Из подземных скважин домовладений и Верх-Нейвинского пруда были взяты также пробы воды. Результаты лабораторных исследований показали наличие в них нефтепродуктов.

«Установлено, что общая площадь загрязнения подземных вод нефтепродуктами составила по состоянию ещё на 6 сентября 2017 года 80 тысяч кв. м, наиболее вероятной причиной загрязнения является утечка из резервуаров АЗС BNP, расположенных по улице 8 Марта, 57а. В том числе, возможно, и из старых заглубленных ёмкостей. Степень влияния на качество подземных вод опасная», — говорится в ответе свердловского прокурора Сергея Охлопкова.

Природоохранная прокуратура возбудила в отношении ИП административное дело за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ст. 6.3 КоАП РФ). Сейчас ведомство пытается заставить Клыгина через суд прекратить складировать горюче-смазочные материалы на земельном участке АЗС и провести его рекультивацию.