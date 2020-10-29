Депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин стал экспертом по сектам в программе «Пусть говорят»

28 октября депутат Государственной Думы коренной тагильчанин Алексей Балыбердин снялся на Первом канале в программе «Пусть говорят», посвящённой деятельности религиозных сект.

«Снимали долго — 4,5 часа. Вообще я не первый раз участвую в этой программе. Ну, было интересно, и тема была интересная. Мы обсуждали секту “Церковь последнего завета”, “Город Солнца”. Там были интересные приглашённые гости», — говорит Алексей Балыбердин.

По словам депутата, его периодически приглашают в программу, но он не всегда соглашается, так как большую часть времени проводит в Нижнем Тагиле.

«Вчера так получилось, после заседания в Государственной Думе меня пригласили, я счёл возможным, изучил тему и приехал на обсуждение», — рассказывает депутат.

Парламентарий признаётся, что в свободное время смотрит «Пусть говорят», но не все темы ему близки.

«Не могу сказать, что я фанат программы и смотрю 100% все передачи. Но иногда, когда есть интерес, смотрю», — говорит Алексей Балыбердин.