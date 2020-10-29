Депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин стал экспертом по сектам в программе «Пусть говорят»

28 октября депутат Государственной Думы коренной тагильчанин Алексей Балыбердин снялся на Первом канале в программе «Пусть говорят», посвящённой деятельности религиозных сект.
«Снимали долго — 4,5 часа. Вообще я не первый раз участвую в этой программе. Ну, было интересно, и тема была интересная. Мы обсуждали секту “Церковь последнего завета”, “Город Солнца”. Там были интересные приглашённые гости», — говорит Алексей Балыбердин.
По словам депутата, его периодически приглашают в программу, но он не всегда соглашается, так как большую часть времени проводит в Нижнем Тагиле.
«Вчера так получилось, после заседания в Государственной Думе меня пригласили, я счёл возможным, изучил тему и приехал на обсуждение», — рассказывает депутат.
Парламентарий признаётся, что в свободное время смотрит «Пусть говорят», но не все темы ему близки.
«Не могу сказать, что я фанат программы и смотрю 100% все передачи. Но иногда, когда есть интерес, смотрю», — говорит Алексей Балыбердин.
- «Церковь последнего завета», или «Город Солнца», — религиозное движение, которое основал в 1991 году бывший слесарь, участковый и гаишник Сергей Тороп. Он провозгласил себя Иисусом Христом.
- Новый Иисус в глухой тайге рассказывал об «истинной истории первого пришествия», исправляя Новый Завет.
- Своим последователям он запрещал есть пищу животного происхождения, ходить в сельскую школу и обращаться за медицинской помощью. Разрешал мужчинам иметь несколько женщин, обмениваться ими.
- Недавно на организаторов секты завели уголовное дело.