Депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин отменил личные приёмы избирателей из-за угрозы коронавируса

Депутат Госдумы от Нижнетагильского округа Алексей Балыбердин временно отменил личные приёмы избирателей из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Работа депутатской приёмной в Нижнем Тагиле по адресу Красноармейская, 44 прекращена. Все обращения к парламентарию можно направлять в социальных сетях либо через портал Госдумы. В ближайшее время депутат будет работать дистанционно. Все заранее запланированные приёмы граждан перенесут на другие даты.

Ранее АН «Между строк» стало известно, что депутатов от «Единой России» всех уровней власти попросили временно прекратить вести личные приёмы избирателей и при возможности перейти на дистанционный режим работы. В Нижнетагильской гордуме журналисту агентства сообщили, что пока не планируют отменять приёмы жителей города. Заседания думских комиссий, а также самой думы, ближайшее намечено на 26 марта, пройдут с участием представителей СМИ. Количество людей будет регулироваться при помощи допуска на заседание меньшего числа сотрудников аппарата НТГД.