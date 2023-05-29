Депутат Госдумы обратился в СК и Генпрокуратуру из-за хищения монумента ВОВ в Нижнем Тагиле

Депутат Госдумы Александр Хинштейн обратился к главе СК Александру Бастрыкину и генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить уничтожение памятника бойцам Красной армии в Нижнем Тагиле. Также парламентарий попросил возбудить дело по статье 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвящённых дням воинской славы России).

Напомним, о пропаже монумента на Вые стало известно от случайных прохожих. Неизвестные спилили металлическую конструкцию, а таблички с именами 30 фронтовиков оставили на месте.

Следователи СК и сотрудники полиции начали проверку по факту пропажи памятника ещё в конце прошлой недели.

Монумент был отреставрирован местным страйкбольным клубом «Скорпион». Активисты пытались найти, у кого на балансе находится небольшой монумент, и, не сумев получить внятные ответы, сами занялись приведением в порядок памятника пять лет назад.