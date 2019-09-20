Депутат Госдумы Антон Шипулин решил отдавать половину своей зарплаты ветеранам Серова

Избранный 8 сентября депутат Госдумы Антон Шипулин заявил в Instagram, что будет отдавать половину своей зарплаты Совету ветеранов Серовского городского округа, где он победил на выборах.

«Моим первым шагом в новом статусе депутата Госдумы стало решение о том, что половину зарплаты буду перечислять на благотворительные цели совета ветеранов своего избирательного округа», — написал Шипулин.

В заявлении, адресованном начальнику финансово-экономического управления российского парламента, Шипулин просит удерживать 160 тысяч рублей на благотворительные нужды серовского совета ветеранов.

Напомним, бывший биатлонист Антон Шипулин по итогам обработки 100% голосов победил на довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному избирательному округу. За спортсмена проголосовали почти 46 тысяч уральцев.