Депутат Госдумы Альшевских попросил губернаторов оценить идею строительства трассы от Нижнего Тагила до Пермского края

Депутат Госдумы Андрей Альшевских попросил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и главу Пермского края Максима Решетникова оценить инициативу по строительству трассы между двумя регионами. По словам парламентария, он неоднократно встречал в СМИ публикации о важности создания дополнительной транспортной артерии, называли журналисты и примерную смету работ — 4 млрд рублей.

«Дорога бы пролегала от Кунгура к селу Кын и далее в сторону Верхней Ослянки, Серебрянки, Нижнего Тагила. Проект “вынашивал” в том числе бывший мэр Танкограда Сергей Носов. И я попросил губернаторов Евгения Куйвашева и Максима Решетникова оценить давнюю инициативу, высказаться, актуальна ли нам дополнительная транспортная артерия», — написал на своей странице в Facebook Андрей Альшевских.

Губернаторы отреагировали на идею строительства трассы между Свердловской областью и Пермским краем отрицательно. По мнению Куйвашева, строительство межрегиональной автомобильной дороги сегодня преждевременно. Кроме того, такой крупный проект целесообразно реализовывать за счёт средств федерального бюджета и по госпрограмме «Развитие транспортной системы», считает лидер области.

«Для реализации мероприятий необходима реконструкция существующей автомобильной дороги Нижний Тагил — Верхняя Ослянка ориентировочной стоимостью не менее 3 млрд рублей. И строительство новой дороги четвёртой категории от с. Верхняя Ослянка до границы с Пермским краем протяжением 11 км с мостом через реку Чусовую ориентировочной стоимостью 700 млн рублей. Кроме того, необходима разработка проектной документации примерной стоимостью 95 млн рублей. Ориентировочный срок её разработки и утверждения — 3 года», — говорится в ответе Евгения Куйвашева.

И. о. председателя правительства Пермского края Ольга Антипина также написала Альшевских, что в инвестиционной программе региона до 2022 года не предусмотрено развитие направления Пермь — Берёзовка — Кын — Верхняя Ослянка — Нижний Тагил.

«В 2017 году начаты работы по строительству обхода г. Чусового, в 2018 году — по строительству мостового перехода через реку Чусовую с подходами на принципах государственно-частного партнёрства. В период 2019–2022 годов планируется реконструировать автомобильную дорогу Полазна — Чусовой с устройством дополнительных полос в сторону подъёма. Данные меры позволят завершить формирование федерального коридора “Северный широтный коридор” на территории Пермского края», — написала Антипина.

Строительство трассы между Свердловской областью и Пермским краем начали обсуждать ещё в 2013 году. Предложение было озвучено пермскими представителями на «Иннопроме-2013». Идея понравилась бывшему мэру Нижнего Тагила, ныне губернатору Магаданской области Сергею Носову. Считалось, что появление дополнительного участка поспособствует экономическому развитию и второго по величине города Свердловской области. Кроме того, это позволило бы снизить нагрузку на трассу Екатеринбург — Пермь.