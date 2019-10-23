Депутат Госдумы Алексей Балыбердин упрекнул федеральные власти в саботировании закона о лимите вредных выбросов в Нижнем Тагиле

Российские регионы до сих пор не получили средства на реализацию федерального закона о квотировании вредных выбросов в атмосферу, на своей странице в Facebook сообщил депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин. Эта проблема была озвучена сегодня, 23 октября, на первом заседании рабочей группы по реализации эксперимента с участием председателя комитета Госдумы по экологии Владимира Бурматова.

«В ходе заседания стало ясно, что к квотам готовы практически все: и власти регионов, и муниципалитеты, и даже сами предприятия — источники выбросов, а прорехой в этих стройных рядах стали... федеральные министерства. Бюджетные средства волшебным образом в регионы не пришли: не разработаны правила межбюджетных трансфертов, нет подзаконных актов. Времени на раскачку осталось мало, можно сказать, его вообще нет!» — пишет парламентарий.

Также народный избранник отметил, что на заседании рабочей группы присутствовали замминистра природных ресурсов и экологии Свердловской области Вячеслав Тюменцев и замглавы Нижнего Тагила по строительству и горхозяйству Егор Копысов.

Напомним, эксперимент планируется проводить с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года. Помимо Нижнего Тагила, в нём участвуют ещё 11 промышленных городов: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Эти муниципалитеты испытывают серьёзное воздействие на атмосферный воздух со стороны предприятий-загрязнителей.

В 2019 году регионы, согласно паспорту федерального проекта «Чистый воздух», должны были получить 9,5 миллиарда рублей на выполнение мероприятий по снижению выбросов. Это перевод общественного транспорта на экологические виды топлива, газификация частного сектора, где используется печное отопление, перевод угольных котельных на газообразное топливо.