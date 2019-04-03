Депутат Госдумы Алексей Балыбердин попросил Генпрокуратуру повлиять на Нижнетагильскую птицефабрику и спасти село Покровское от экологической катастрофы

Депутат Госдумы Алексей Балыбердин попросил генпрокурора Юрия Чайку повлиять на руководство Нижнетагильской птицефабрики, которая больше года загрязняет фекальными стоками земли и реки на территории села Покровское.

Ранее парламентарий уже сообщал надзорному ведомству об экологической проблеме населённого пункта. Он отмечал, что из-за выхода из строя канализационного коллектора, проходящего по территории птицефабрики и обеспечивающего транспортировку жидких бытовых отходов до очистных сооружений, хозяйственно-бытовые и фекальные воды сбрасываются в поля на окраине села. После обращения Балыбердина в Генпрокуратуру местные надзорные органы признали нарушения законодательства со стороны бизнесменов. Пригородный суд обязал птицефабрику восстановить приём стоков из села Покровское для дальнейшей транспортировки на очистные сооружения Нижнего Тагила. Но спустя год ситуация так и не изменилась.

«На сегодняшний день решение Пригородного районного суда Свердловской области от 27.03.2018 вступило в силу, но не исполняется. Между тем канализационные стоки продолжают стекать по канаве, источая неимоверный запах и угрожая затоплением земель частного сектора. В связи с вышеизложенным я вынужден в очередной раз потревожить надзорный орган», — написал на своей странице в Facebook Алексей Балыбердин.

Напомним, в 2018 году жители села Покровское пожаловались Путину на незаконный куриный крематорий «Нижнетагильской птицефабрики». Жалобу написал от имени односельчан Сергей Попов. По его словам, в последние годы двухтысячное село задыхается от едкого запаха, который птицефабрика выбрасывает при сжигании органических отходов. Ближайшие дома находятся от птицефабрики на расстоянии 300 метров. Тогда предприятию грозило приостановление деятельности.